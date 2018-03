Sete mortos em ataques no estado brasileiro de Fortaleza

Sete pessoas morreram e, pelo menos, quatro ficaram feridas na noite desta sexta-feira, no estado de Fortaleza, Brasil.

Os ataques verificaram-se por volta das 22h30, em diferentes pontos do bairro do Benfica, no centro da capital de Fortaleza: Ceará. Suspeita-se que tenham sido praticados por um mesmo grupo, num curto período de tempo. Ao que tudo indica o caso pode estar ligado a rivalidades entre grupos rivais do crime.

A ocorrência está a ser investigada pela Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa.