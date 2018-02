SESARAM recebeu 396 atendimentos por síndrome gripal entre 12 e 18 de fevereiro

As urgências hospitalares da Madeira receberam 175 atendimentos por síndrome gripal a que se juntam mais 221 nos serviços de atendimento urgente dos Centros de Saúde, num total de 396 no Serviço Regional de Saúde (SESARAM), entre 12 e 18 de fevereiro refere o boletim do Instituto de Administração da Saúde e dos Assuntos Sociais (IASAUDE).

Entre 12 e 18 de fevereiro os centros de saúde do Bom Jesus, Santo António e Machico, em que funcionam também os centros de gripe, registou-se 199 atendimentos devido à síndrome gripal, diz o boletim.

Neste período foi internado um doente na unidade de cuidados intensivos neonatais e pediátricos.