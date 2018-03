SESARAM confirma 62% de adesão à greve nos Cuidados Hospitalares e de 46% nos Primários

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) diz que no turno da manhã existiu uma adesão de 62% à greve dos enfermeiros nos Cuidados Hospitalares e de 46% nos Cuidados Primários.

O vogal do conselho de administração do SESARAM, Pedro Gouveia, refere que nos cuidados primários as consultas, tratamentos e visitas domiciliares estão “bastante comprometidas”.

Já nos Cuidados Hospitalares Pedro Gouveia admite que existiu “algum impacto” em termos das cirurgias acrescentando que a consulta externa “não está com qualquer impacto” na medida em que elas estão a decorrer.