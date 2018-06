Servilusa abre novo espaço em Algés e alarga rede nacional para 62 lojas

Em comunicado à comunicação social, a Servilusa, maior agência funerária portuguesa, informou sobre a inauguração da sua última loja, localizada na baixa de Algés, elevando para 62 o número de lojas em território nacional.

Depois da abertura de lojas em Cantanhede, Corroios e S. Brás de Alportel, esta é a quarta abertura de loja da empresa em 2018. Cada loja teve um investimento médio a rondar os 20.000 euros e recrutou localmente, como é seu apanágio.

A nova loja situa-se na equina da Rua Dr. Manuel de Arriaga e da Av. dos Bombeiros Voluntários, nº11, em frente ao mercado municipal.

Paulo Carreira, diretor geral de negócio da Servilusa lembrou que estas inaugurações se enquadra na política de crescimento da empresa, que procura “investir localmente no alargamento da sua rede de lojas”.

A Servilusa presta ainda um forte apoio às comunidades locais onde se encontra presente e as suas lojas “assumem-se como pontos de encontra com as populações para actitivadades formativas, informativas e de ocupação de tempos livres”, pode ler-se no comunicado.