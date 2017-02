Serviços secretos franceses temem “esquema” russo para eleger Le Pen

Os serviços secretos franceses suspeitam que a Rússia poderá tentar interferir nas eleições presidenciais em França para assegurar a eleição da candidata da Frente Nacional, Marine Le Pen. O plano será usar mensagens falsas nas redes sociais, segundo uma notícia avançada pelo jornal “Le Canard Enchaîne”.

Para eleger Marine Le Pen, a Rússia poderá utilizar robots informáticos, conhecidos como ‘bots’ para difundir mensagens positivas sobre a candidata, bem como mensagens negativas sobre os adversários. Nos últimos dias, têm sido divulgadas informações prejudiciais tanto sobre François Fillon como sobre Emmanuel Macron, os dois adversários mais fortes na corrida à presidência francesa.

Devido a este risco, a presidência francesa poderá estar a planear uma reunião do conselho de segurança para discutir a possibilidade de um ataque informático russo ou de outras formas de interferência do país nas eleições, cuja primeira volta está marcada para dia 23 de abril. A confirmar-se o conselho de segurança vai juntar o presidente, o primeiro-ministro, bem como os ministros da defesa, do interior, dos negócios estrangeiros e das finanças.