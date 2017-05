Serviços e comércio de veículos lideram insolvências em março

O número de insolvências aumentou para 776 empresas em março, um crescimento de 25,8% face ao mês homólogo de 2016 enquanto o número total de empresas insolventes nos dois primeiros meses de 2017 é superior ao valor registado nos últimos dois anos, em mais de 13,4%, divulgou a Iberinform.

O setor dos serviços e comércio de veículos são os setores em que se registou o maior aumento do número de insolvências, com 29,8% e 23%, respetivamente.

O aumento mais significativo de insolvências registou-se em Lisboa, com um crescimento de 39,9% para 628 empresas, mais 179 do que em 2016. Também o Porto regista um valor elevado, 430 empresas, no entanto, com uma diminuição de 0,7% face a 2016.