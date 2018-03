Serviço de Saúde da Madeira poupa 1 milhão de euros no tratamento de lixo

O Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) estima poupar cerca de um milhão de euros no tratamento de resíduos graças à contratualização efetivada com o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), uma parceria que envolve também a empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM).

“Com a nova contratualização com o SUCH, deixamos de pagar 100 mil euros à Câmara do Funchal para só pagarmos 30 mil euros. Consigo poupar quase 1 milhão de euros por ano. E já uma realidade. Só vamos complementar com o início de funcionamento do autoclave da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra”, avançou ao Económico Madeira Pedro Ramos, secretário regional da Saúde.

A Autoclavagem é um processo de esterilização amplamente utilizado nas unidades de prestação de cuidados de saúde. Este processo consiste em manter o material contaminado a uma temperatura elevada e em contacto com vapor de água, permitindo a destruição de vírus, especialmente quando presente em materiais como agulhas, seringas e material cirúrgico, contaminados com o sangue.