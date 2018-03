Serviço de Saúde da Madeira avança com ‘Programa de Terapêutica Inalatória’

O Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira vai implementar um ‘Programa de Terapêutica Inalatória’. A medida é apresentada, esta quinta-feira, pelas 9h30, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Recorde-se que o secretário regional com a tutela da Saúde avançou recentemente, em entrevista ao Económico Madeira, a criação de uma rede de espirometrias.

Pedro Ramos diz que esta rede vai permitir uma melhor monitorização dos pacientes com doença pulmonar crónica obstrutiva.

“Era a única medida que faltava para combater essa causa de mortalidade na Região. Para além disso, com o tratamento da doença respiratória vamos deixar de fazer o tratamento com aerossóis e vamos fazer com as câmaras expansoras que serão entregues aos doentes e que são muito melhores em termos de controlo da sua situação”, explicou na altura Pedro Ramos.