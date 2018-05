Serguei Lavrov desloca-se à Coreia do Norte na quinta-feira

O chefe da diplomacia russa Serguei Lavrov desloca-se na quinta-feira a Pyongyang para discutir o programa nuclear norte-coreano e a cooperação entre a Rússia e a Coreia do Norte, anunciou hoje o governo de Moscovo.

“A visita oficial do ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, à República Popular Democrática da Coreia vai decorrer no dia 31 de maio”, refere uma nota do ministério divulgada hoje.

Na semana passada, Moscovo anunciou a visita de Lavrov mas sem especificar a data da deslocação.