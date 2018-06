SERAM não adere à greve mas alerta Governo Regional para cumprir promessa de admissão de 400 enfermeiros

O Sindicato dos Enfermeiros da Madeira (SERAM) não aderiu à greve nacional que decorre esta quinta-feira que tem como uma das reivindicações a redução do horário de trabalho das 40 para as 35 horas uma situação que na Região já se encontra resolvida. No entanto o presidente da estrutura sindical, Juan Carvalho, diz é necessário que o Governo Regional cumpra com a promessa de contratar 400 enfermeiros até ao final da legislatura.

Juan Carvalho diz, ao Económico Madeira, que o SERAM “vai fazer tudo” para que o Governo Regional admita 400 enfermeiros, até final da legislatura, tal como tinha prometido à estrutura sindical expressando ainda que tem a expectativa que esse cenário “se acabe por se concretizar”.

O sindicalista explica que até agora já foram contratados 150 enfermeiros em 2016 e que nesta altura decorre um concurso para que sejam admitidos mais 64 enfermeiros no Serviço Regional de Saúde (SESARAM).