Será que o Facebook tem inveja do sucesso do Instagram?

Apesar de o Facebook ter chegado primeiro que o Instagram (e de ter comprado a rede social das fotografias em 2012), há dezenas de milhões de pessoas a nível mundial que começaram a utilizar a sua “filha mais nova” antes de aderir à “menina dos olhos” de Mark Zuckerberg.

Atualmente, o Instagram tem cerca de mil milhões de utilizadores, mais do que o Facebook tinha no momento da aquisição da plataforma e vale mais de 100 mil milhões de dólares (aproximadamente 86 mil milhões de euros), segundo uma análise recente da “Bloomberg Intelligence”.

Num artigo publicado esta sexta-feira, a agência noticiosa refere que os adeptos destas redes estiveram em média 53 minutos por dia no Instagram no passado mês em junho, cinco minutos menos que no Facebook, com base nas informações transmitidas pela empresa SimilarWeb. Além disso, conta a história de Spencer Chen, um dos utilizadores que recebeu uma notificação no Instagram sobre uma atualização… no Facebook.

“Não estaríamos tão confiantes no futuro do Facebook se não fosse o Instagram (…) Eles fizeram um bom trabalho com a polinização cruzada”, afirmou à “Bloomberg” Rich Greenfield, analista do banco de investimentos BTIG.

