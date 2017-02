Alerta de segurança: Pacemakers e bombas de insulina podem ser hackeados

A digitalização parece ser a tendência em todas as áreas, incluindo na saúde, mas uma empresa alemã de segurança de dados alerta para as implicações da transformação no setor. O problema é que as evoluções tecnológicas que fazem com que o estado de saúde de um paciente possa ser monitorizado de forma remota, também permitem que dispositivos como pacemakers ou bombas de insulina possam ser pirateados.

“Há uma tendência na indústria média de aumento da conectividade. Esta conectividade tem benefícios para pacientes e profissionais porque em vez de ter que se deslocar ao médico, que pode ser um risco no caso de alguns doentes, algumas tarefas rotineiras podem ser feitas remotamente”, escreve a empresa G Data. “Monitorizar determinados indicadores de saúde remotamente pode poupar algum tempo a todos, mas os especialistas em segurança continuam a apontar que alguns sistemas não são suficientemente seguros”.

A empresa de segurança dá como exemplo um transmissor que permite a monitorização do batimento cardíaco do paciente e o estado do pacemaker à distância. O dispositivo, que foi desenvolvido pela empresa St. Jude Medical, tem de estar ligado à Internet e pode ser reconfigurado. Assim, é possível que um individuo não autorizado consiga ter acesso aos dados do transmissor e chegar ao pacemaker. Em última análise, isto significa que é possível, apesar de pouco provável, alterar o funcionamento do pacemaker ou administrar choques desnecessários.