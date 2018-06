Será o futebol um bom negócio a nível mundial? Cada vez mais, diz estudo internacional

“O futebol tem uma posição (…) dominante no desporto mundial e ainda tem espaço para crescer em grandes mercados”, pode ler-se no relatório anual sobre futebol da Nielson, empresa dedicada à análise de dados de mercados e consumidores.

Num inquérito feito em 18 mercados, onde se incluem países da América do Norte e América do Sul, da Europa, da Ásia e do Médio Oriente, o estudo concluiu que em Portugal, 75% da população segue o futebol com muita atenção, apenas superado pelos Emirados Árabes Unidos e a Tailândia. Já as populações de países vencedores do campeonato do mundo de futebol apresentam índices de interesse mais baixos que os da população portuguesa: em Espanha, 70% da população segue a modalidade, 67% em Itália, Brasil e Alemanha com 60%, Reino Unido com 51% e a França, com apenas 50%.

No entanto, os consumidores chineses são, pelo seu número, o maior mercado. Com quase 19% da população mundial, os chineses contam com 187 milhões de adeptos de futebol, um valor bem acima dos 131 milhões de adeptos europeus, repartidos cumulativamente entre o Reino Unido, França, Itália e Espanha. Com 125 milhões de adeptos, os indianos vêm logo atrás.