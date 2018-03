Sentença pioneira sanciona uma empresa por pagar menos a uma mulher

O Superior Tribunal de Justiça da Andaluzia (TSJA) indeferiu o recurso interposto por uma empresa contra uma decisão de uma instância anterior que condenava a entidade empregadora por tratamento discriminatório face a uma colaboradora que recebia salários mais baixos do que os seus colegas do sexo masculino, pertencentes ao mesmo departamento e com as mesmas habilitações e responsabilidades. Após o apelo, a decisão anterior foi confirmada pelo Supremo, que condenou a empresa a indenizar a colaboradora em 35 mil euros por danos e prejuízos.

A empresa condenada fornece serviços administrativos de gestão no processamento de arquivos de transações financeiras organizadas. A colaboradora queixosa começou a trabalhar em dezembro de 1994 com a categoria de primeiro oficial. Em 1996, foi nomeada chefe do departamento de administração.

Em 2003, após um processo de reestruturação da empresa e a implementação de um novo organograma, o pagamento dos incentivos aos chefes de departamento passou a emanar de “uma decisão unilateral e discricionária da empresa”.

As sucessivas alterações introduzidas na organização da empresa acabaram por ditar que a colaboradora não mais foi agraciada com remuneração semelhante à dos seus colegas do sexo masculino., Perante queixas e o avolumar do entendimento entre as duas partes, a mulher acabaria por ser despedida em maio do ano passado.

Imediatamente recorreu à justiça, com a decisão em primeira instância a ser-lhe favorável. A decisão do Supremo, que segue no mesmo sentido, é, segundo a imprensa espanhola, a primeira a ocorrer num caso de discriminação de género e pode fazer jurisprudência.