Senhorios não podem proibir cães em casas arrendadas

Já não vai ser tão fácil para os senhorios proibir a entrada de cães nos contratos de arrendamento.

O Tribunal de Relação do Porto abriu um precedente ao decidir a favor de uma inquilina que queria manter o cão em casa, apesar de ter celebrado um contrato onde concordou com o impedimento de animais no local arrendado.

A decisão expressa que o animal “reveste-se de importância no seio da família” e portanto torna-se nulo o impedimento do animal no contrato, segundo divulga o JN.