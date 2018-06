Semana Regional das Artes arranca esta segunda-feira

A Semana Regional das Artes começa esta segunda-feira e prolonga-se até 17 de junho com actividades programadas tanto na Madeira como no Porto Santo com o intuito de promover a arte nas suas mais diversas expressões.

O evento começa com um espectáculo da Direção dos Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) no Jardim Municipal, pelas 18h00, seguido por um ensemble de percussão, às 18h30, na Avenida Arriaga. No Porto Santo vai estar patente uma exposição com o tema ‘Terra à Vista’ e ‘Corta & Cola’.

Durante esta iniciativa vão decorrer concertos, espetáculos de dança, teatro, tertúlias. A destacar ainda o ‘Festival Audiovisual e Cinema Escolar’, na sexta-feira, e ainda o ‘Escolarte Show’, marcado para quinta-feira.