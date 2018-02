Sem reformas estruturais não há verdadeiro crescimento

A União Europeia cresceu 2,5% em 2017. Atingiu assim o mais elevado patamar de expansão desde a grave crise de 2008 que, com epicentro inicial na crise do subprime nos Estados Unidos, desestabilizou, em ondas sucessivas, toda a economia ocidental.

A boa notícia, para nós, é que Portugal tem sabido acompanhar a tendência internacional, recuperando terreno e desmentindo as profecias negras dos vendedores de ilusões que ainda há um ano apregoavam a necessidade de renegociarmos a dívida e, inclusivamente, de sairmos do euro como única forma de contornarmos a inevitável “espiral recessiva” de um sistema em derrocada.

Todavia, nenhum destes negros augúrios se confirmou, comprovando que os arautos da desgraça têm vindo a confundir desejos com realidades em matéria económica. Se tais desejos se concretizassem, o nosso futuro seria muito mais sombrio. Fora dos mecanismos de solidariedade da União Europeia, sem acesso à compra da nossa dívida sob a “protecção” do Banco Central Europeu, desligados da moeda única e tendo de pagar as dívidas no regresso ao escudo como divisa nacional, condenaríamos pelo menos duas gerações de portugueses a uma pobreza clamorosa.