Sem recepção e quase sem funcionários. Este é o primeiro hotel controlado pelo smartphone do cliente

O hotel do futuro abriu esta segunda-feira, 5 de março, em Budapeste, Hungria. Localizado na Rua Nyár Street, nº 32, District 7, o KViHotel (Key Vision, vindo de ‘Visão para o Futuro’), opera praticamente sem pessoal.

Graças à aplicação móvel dos Hotéis TMRW, que pode ser teledescarregada tanto em aparelhos Android como iOS, os clientes do hotel podem obter praticamente todos os serviços clicando um botão: reserva de quarto, check-in sem fila até 48 horas antes da chegada, escolhendo o andar e o quarto.

Através de uma ligação de Bluetooth, o telemóvel é também a chave do quarto e, no caso de chegada tardia durante a noite, o telemóvel do cliente abre também a porta principal do hotel. Com a aplicação TMRW, o cliente pode controlar – entre outras – o aquecimento/ar condicionado e pode pôr a temperatura desejada do quarto à chegada, mesmo que esteja a 10 km de distância.