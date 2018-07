Sem planos para as férias? Conheça o “Airbnb das autocaravanas”

Chegou a Portugal a Yescapa, a plataforma que promete uma opção de alojamento inovadora e que é já foi apelidada de “Airbnb das autocaravanas”. A startup de origem francesa funciona como as plataformas de alojamento local, com a particularidade de que as opções disponíveis para aluguer não são hotéis nem apartamentos, mas sim autocaravanas e campervans.

Através da plataforma, os utilizadores podem escolher o tipo de veículo que procuram e filtrar o vasto leque de opções, de acordo com o preço pretendido, o tipo de viagem e as condições de utilização para poderem passar férias pela estrada fora. Os preços podem variar entre os 45 e os 150 euros por noite este verão. A este valor somam-se ainda o valor do seguro e assistência.

A Yescapa funciona como um intermediário no aluguer de autocaravanas e campervans entre os promotores e os particulares. A startup está disponível noutros cinco países da Europa – Espanha, França, Alemanha, Itália e Inglaterra e lançou-se à conquista do mercado de turismo itinerante português este ano, prometendo revolucionar a forma como os portugueses passam férias.