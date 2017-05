“Sem pinga de sangue”: Ex-diretora financeira do BES revela reação quando soube da dívida da ESI

“Sem pinga de sangue” e achar que havia um erro. Foi esta a reação da ex-diretora financeira do BES, Isabel Almeida, quando teve conhecimento que faltavam 1,3 mil milhões de euros de dívidas da Espírito Santo Internacional (ESI) nas contas do grupo, segundo declarações prestadas pela mesma ao Tribunal, esta segunda-feira, noticia a Lusa.

Isabel Almeida afirmou que o valor do passivo da ESI foi transmitido por Ricardo Salgado numa reunião realizada em 9 de setembro de 2013 e que ficou “absolutamente incrédula” com a explicação do na altura contabilista Francisco Machado da Cruz, de que existiam emissões que não tinham sido registadas.

O ex-presidente do BES “disse que eventualmente podia ser um problema de consolidação” da ESCom (Espírito Santo Comercial) e foi referida a existência de ativos em Angola, investimentos que teriam valorizado e dos quais “nunca tinha ouvido falar”, bem como de “diversas operações do GES [Grupo Espírito Santo] realizadas no passado que tinham grande prejuízo”, disse Isabel Almeida.