Seleções de basquetebol das Coreias defrontam-se pela primeira vez em 15 anos

As seleções feminina e masculina de basquetebol da Coreia do Sul, juntamente com um comitiva de cerca de 100 sul-coreanos, encabeçada pelo ministro da Unificação, chegaram na terça-feira à Coreia do Norte para disputarem uma série de jogos amigáveis.

De acordo com a agência oficial norte-coreana, KCNA, a delegação sul-coreana foi muito bem recebida, tendo sido convidada para jantar num restaurante famoso por cozinhar “naengmyeong” (macarrão frio), um prato típico norte-coreano.

O ministro da Unificação sul-coreano, Cho Myoung-gyon afirmou, antes de embarcar rumo a Pyongyang, esperar que ambas as partes “caminhem em direção à paz”.

O ministro preferiu não revelar pormenores sobre o itinerário que a delegação vai fazer enquanto estiver na Coreia do Norte, não confirmando também se vai ou não encontrar-se com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

As equipas masculinas e femininas dos dois países vão disputar quatro partidas, na quarta-feira e quinta-feira, sendo que em duas destas partidas as equipas vão-se misturar com atletas dos dois países.

No dia 18 de junho, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul reuniram-se na fronteira para discutirem colaborações no âmbito desportivo.

A deslocação das equipas de basquetebol à Coreia do Norte foi uma das consequências desta reunião.

A outra, foi divulgada na semana passada, quando foi anunciado que as duas coreias vão competir com uma equipa conjunta nas modalidades de canoagem, remo e basquetebol feminino nos Jogos Asiáticos que decorrem no final de agosto na Indonésia.

Em mais um passo rumo ao desanuviamento das relações entre os dois países vizinhos, atletas das duas coreias vão desfilar juntos na cerimónia de abertura dos Jogos que decorrem entre 18 de agosto e 02 de setembro.

O desporto tem sido um ‘trampolim’ para a reconciliação entre o sul e o norte. Os Jogos Olímpicos de Inverno que decorreram em fevereiro na Coreia do Sul serviram de ponto de partida para o ambiente de apaziguamento que se vive atualmente.

As duas coreias desfilaram juntas nos Jogos Olímpicos de Inverno e apresentaram uma equipa unificada de hóquei no gelo feminino.