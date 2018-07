Seleção nacional já aterrou em Lisboa após a derrota com o Uruguai

A seleção portuguesa de futebol acabou de aterrar no Aeroporto Humberto Delgado, na Portela, após a derrota com o Uruguai por 2-1, que travou o sonho nacional de chegar aos quartos de final do Campeonato Mundial de Futebol. Dezenas de adeptos aguardaram a chegada dos jogadores, que viajaram até Lisboa através de uma companhia aérea privada de Malta.

Portugal perdeu este sábado com o Uruguai e ficou, assim, fora do Mundial 2018, que decorre na Rússia. O marcador foi inaugurado por Edinson Cavani, logo aos sete minutos. Pepe empatou no início da segunda parte e o mesmo Cavani aumentou o marcador para 2-1.

A vitória desta equipa da América Latina leva a que defronte, na próxima sexta-feira, em Nijni Nogovorod, a França, que ontem eliminou a Argentina (4-3), no primeiro jogo dos oitavos de final.