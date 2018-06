Seleção nacional gera dois mil milhões em seis anos

O Campeonato do Mundo de futebol de 2018 deverá traduzir-se numa receita de quatro mil milhões de dólares (mais de 3,3 mil milhões de euros) para a Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), em bilheteira, acordos comerciais e direitos televisivos, segundo uma estimativa da organismo. Em Portugal, a prova dedeverá injetar, pelo menos, 333 milhões de euros na economia nacional.

Nos últimos seis anos a economia portuguesa já beneficiou em 1.984 milhões de euros da participarticipação da seleção em fases finais de Campeonatos da Europa e Campeonatos do Mundo.

Depois do Europeu de 2016, em França, o Mundial da Rússia pode ser a prova a gerar mais dinheiro para Portugal, mas só em caso de vitória, segundo uma investigação do Instituto Português de Administralção de marketing (IPAM).

No Euro 2012 o impacto estimado foi de cerca de 420 milhões, quando Portugal ficou pelas meias-finais]; no Mundial 2014 on impacto foi de 277 milhões, com a equipa das quinas a ficar-se pela fase de grupos; e no Euro 2016, Portugal sofreu um impacto de 609 milhões de euros, com a vitória da competição.

Em 2018, sem contar com receitas de bilheteira, a economia nacional poderá ver gerados 333 milhões de euros, caso Portugal não supere a fase de grupos do Mundial. Já em caso de Cristiano Ronaldo e companhia erguerem o ’caneco’ no Estádio Luzhniki, em Moscovo, estima-se que 678 milhões de euros sejam injetados na economia portuguesa.

Entre o Europeu de França e o Mundial da Rússia há um aumento de quase 70 milhões de euros no impacto económico de uma fase final de uma competição de seleções. Um aumento que se justifica pela “maior amplitude e por uma maior cobertura mediática” que um campeonato do mundo tem, explica o diretor do IPAM e especialista em marketing desportivo, Daniel Sá, ao Jornal Económico.

O impacto económico estimado para o Mundial 2018, face ao último, só não é maior porque “o Euro 2016 tem, à data de hoje, o mesmo formato que o Mundial, em número de jogos e duração”, acrescenta.

“Parece-me um valor ajustado, porque estamos a falar de competições com doís anos de diferença”, salienta Daniel Sá, para quem “faz todo o sentido que este valor estimado cresça”.

“Tínhamos dúvidas só na proporção”, conclui.

No estudo que avalia o potencial do melhor e do pior desempenho da seleção, diz o Gabinente de Estudos de Marketing para Desporto do IPAM que no pior dos cenários, neste Mundial, cada português gastará, em média, 32 euros em 34 dias (desde o primeiro dia de estágio da seleção até ao último jogo da fase de grupos). No melhor cenário, cada português vai dispender 65 euros, em média, ao longo de 50 dias (desde o primeiro dia de estágio até ao jogo da final).

As receitas do potencial impacto da participação de Portugal vão beneficiar grandemente setores de atividade como publicidade, turismo, segurança, restauração, jogos da fortuna e azar, além do futebol nacional, nomeadamente a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“Identificaria a restauração em geral como o setor que mais beneficiará. Os consumos serão menores em volume, mas estarão espalhados por vários players. E há o mundo da publicidade. Há um grande investimento em agências de meios, em marcas, em televisão, em rádios [investimento dos próprios meios de comunicação social] e em meios online, que vêm as suas faturações subir claramente por causa duma competição deste género”, explica Daniel Sá.

Mas, garante, “seguramente a FPF é um dos grandes beneficiários”.

No melhor cenário estimado, os principais beneficiados serão todos os agentes inerentes ao consumo em casa (35%); restauração (15%), publicidade (22%); apostas online (6%) e receitas da FPF (6%).

Já perante o insuceso desportivo, o consumo em casa terá um impacto de 43%; a restauração e publicidade representarão 18% e apostas online e viagens de avião deverão ter um peso de 6% no impacto económico da participação portuguesa no mundial, em Portugal.

“Equipa de todos nós” vence

Embora o apuramento dos dois cenários pelo IPAM não considere nenhum fator que estabeleça qual o cenário mais provável, Daniel Sá conta que a convocatória tem influência nos montantes previstos.

“Vamos imaginar, num cenário extremo, que Cristiano Ronaldo estava lesionado, ou impedido de participar. Arriscaria dizer que mesmo uma eventual vitória não chegaria ao valor do melhor cenário estimado, afirma, comparando, por absurdo, uma ausência de CR7 aos casos de Itália e Estados Unidos: “A FIFA estima que o não apuramento da Itália e dos EUA para o Mundial implique uma diminuição de receitas de cerca de 400 milhões de euros”.

Mais, para se calcular a influência e dimensão de uma competição mundial, que mexe com emotividade dos adeptos à modalidade, Daniel Sá diz que o “melhor jogo nacional”, o ‘clássico’ SL Benfica vs FC Porto, impacta na economia apenas entre 20 a 22 milhões de euros – “incluindo receitas de bilheteira a rondar o milhão de euros. “Os jogos da selecção são normalmente acompanhados por mais gente. E o impacto é diferente”, conta. Sobre o atual clima do futebol nacional, o especialista diz que não teve interferência nos cenários calculados. “Desde Scolari, que Portugal conseguiu vingar a ideia da ‘equipa de todos nós’ e o efeito de sermos campeões da Europa atenua a atual situação”, lembra.

A ida de cerca de 20 mil portugueses até à Rússia, para assistir aos jogos de Portugal, é para o professor do IPAM mais um sinal positivo.