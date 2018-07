Autarcas atraem milhões em investimentos para a Margem Sul com marca Lisbon South Bay

As três principais autarquias da Margem Sul estão desde 2015 a promover a região a sul do Tejo com o intuito de requalificar território, antigas áreas industriais e atrair investimento. Diz a revista “Sábado”, desta quinta-feira, que os autarcas estão a conseguir atrair investidores estrangeiros, graças à marca então criada, a Lisbon South Bay.

Os presidentes de câmara do Seixal, Barreiro e Almada estão desde outubro de 2017, quando forem eleitos, a desdobra-se em esforços para garantir que franceses, norte-americanos e chineses investem na região.

Com o argumento de que a região está a 15 minutos de Lisboa de barco, perto de auto-estradas com acesso às pontes 25 de Abril e Vasco de Gama, e com comboios com ligações a todo o país, os autarcas Joaquim Santos (Seixal), Frederico Rosa (Barreiro) e Inês Medeiros (Almada) aproveitam o facto da capital estar na moda e dizem oferecer uma região com cidades mais calmas e mais baratas.