Seguros. Garantia abre duas novas agências na Praia

A abertura contou com a presença do Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, no quadro dos contactos que vem efectuando com o sector privado nacional para conhecer in loco a realidade das empresas cabo-verdianas.

Na ocasião, Olavo Correia referiu-se à forte agenda de reformas do Governo para este sector, apoiado pelo Banco de Cabo Verde, do ponto de vista da modernização legislativa e regulamentar associada aos seguros automóvel, marítimo e outros.