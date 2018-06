Segurança Wi-Fi começou a mudar: Impedir ‘hackers’ pode sair-lhe mais caro

A nova norma oferece maneiras adicionais de proteger dispositivos ligados através de Wi-Fi: uma das principais é dificultar a vida a quem tentar descobrir a password através de ataques de força bruta. Outra limita aquilo que potenciais hackers que descobriram a password podem ver. No que respeita aos utilizadores legítimos nada muda, insere-se a password da rede sem fios e acede-se à rede normalmente.

Tal como acontece com muitas outras coisas no mundo da tecnologia, também a implementação do WPA3 não vai acontecer de um dia para outro. De facto, será um processo que ainda vai durar alguns anos e, provavelmente, custar dinheiro. Em primeiro lugar terá de ter um novo router que suporte a norma, ou esperar que o já tem seja actualizado. Como o WPA3 é retrocompatível, dispositivos que apenas usem WPA2 também se podem ligar, por isso, mesmo que vá a sítio que já tenha rede com WPA3 o seu dispositivo deve funcionar correctamente.

Uma das grandes alterações que virão com o WPA3 é a protecção contra os ataques em que se tenta adivinhar a password em modo offline. Nestes ataques dados capturados da sua rede Wi-Fi são colocados num computador que tenta descobrir a password de rede. Com a norma WP3 um atacante só tem uma hipótese de descobrir a password antes da password ser inutilizada. Isto obriga os atacantes a interagirem em directo com os dispositivos cada vez que quiserem tentar adivinhar a password. Isto dificulta muito o processo porque para além de terem de estar presentes, os dispositivos podem ser configurados para ficarem protegidos contra tentativas de adivinhar a password repetidamente.