Segurança social madeirense hoje em análise em Lisboa

A Presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) foi ouvida ontem na Assembleia da República no âmbito da apreciação prévia de uma petição de autoria da Associação de Lesados do Banif (ALBOA) apresentada naquele parlamento onde deverá ser discutida e votada depois de concluídas as diversas auscultações agendadas.