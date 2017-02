Segurança Social lança plano para melhorar atendimento aos cidadãos

O Instituto da Segurança Social (ISS) lançou um Plano Estratégico de Atendimento (PEA) com o objetivo de melhorar a qualidade do relacionamento da Segurança Social com os cidadãos e as empresas, segundo um comunicado à imprensa do organismo.

O instituto, que assegura mais de 29 milhões de atendimentos por ano, através dos seus três canais de atendimento – presencial (38%), telefónico (6%) e eletrónico (55%) – conta que as ações do plano estratégico vão desenrolar-se ao longo de 2017, nas três frentes.

Quanto ao atendimento presencial, o instituto sublinha que o horário contínuo das 9h às 16h, sem interrupções para almoço, já é praticado em todos os serviços de atendimento, com exceção dos de menor dimensão, que encerram à hora do almoço.