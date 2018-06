Segurança Social da Madeira estabelece acordos de cooperação de 6 milhões de euros

Foi publicada esta quinta-feira no Diário Oficial da Região Autónoma três acordos de cooperação estabelecidos pelo com o Instituto de Segurança Social da Madeira que totalizam uma verba de seis milhões de euros que têm como intuito ajudar no apoio domiciliário.

O Instituto de Segurança Social da Madeira estabeleceu um acordo de cooperação em que vai assumir encargos orçamentais de 492 mil euros, entre 2018 e 2021, com a Associação Santana Cidade Solidária, com o intuito de financiar a resposta social de serviço de apoio domiciliário.

Abrangido por um acordo de cooperação está também o Centro Social e Paroquial de Santo António, numa verba que atinge os 3,3 milhões de euros, entre 2018 e 2021, que vão servir para ajudar a resposta social de serviço de apoio domiciliário.