Segurança Social avisa recibos verdes de mudança nas isenções

A partir de janeiro de 2019 vai haver novas regras para os trabalhadores independentes que poderão levar ao pagamento de contribuições para quem atualmente se encontra isento, no caso de acumular trabalho dependente com recibos verdes. De acordo com a Segurança Social as informações começaram a ser enviadas esta semana e tudo estará dependente do rendimento em causa.

“Se o rendimento relevante mensal médio como trabalhador independente, apurado trimestralmente, for igual ou superior a quatro vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais [IAS], fica obrigado ao pagamento de contribuições correspondente ao rendimento relevante que ultrapasse aquele limite”, explica em comunicado a Segurança Social.

Em 2018, quatro IAS equivalem a 1.715 euros, mas este valor altera todos os anos, já que anda ao sabor da economia e inflação.