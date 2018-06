Seguradores encaram baixas poupanças como uma questão cultural que deve mudar

Principais 'players' do setor debateram um dos desafios sociais: as baixas poupanças dos portugueses, no Fórum Seguros 2018, organizado esta quinta-feira pelo Jornal Económico e pela PwC.

No Fórum Seguros 2018, cinco participantes do sector segurador em Portugal debateram os desafios da área, em que o assunto poupança foi um dos abordados e considerado “uma questão cultural” pelo administrador do Grupo Fidelidade, António Sousa Noronha. Sousa Noronha começou por falar que sobre a poupança é necessário refletir para “criar contexto”, at~e porque “há que compreender a possbilidade do setor alcançar novas gerações”. Sobre os facilitismos e acesso fiável a poupanças, o administrador do grupo Fidelidade afirmou que é preciso “consciencializar e formar as pessoas” e que “não basta dizer que são precisos incentivos fiscais” quanto às empresas. Continuar a ler Já o presidente executivo da Tranquilidade, Jan de Pooter, contra-argumentou que as empresas precisam de incentivos fiscais para alcançar mais clientes. A CEO da Allianz Portugal, Teresa Brantuas, considerou a poupança como a “o nosso bebé” para as empresas e pessoas. “As companhias de seguros podem ter um papel muito relevante”, afirmou. Outro ponto que a presidente executiva da Allianz Portugal frisou é a importância de equilibrar a questão de uma poupança em torno da rentabilidade e qualidade de vida: “É importante termos noção do que importa em termos de rentabilidade se a qualidade de vida”. “É tudo uma questão cultural”, salientou o CEO do Grupo Ageas Portugal, Steven Braekeveldt. Para o responsável máximo da Ageas Portugal referiu que o segredo, para ele, é “work & save” (Trabalhar e poupar).