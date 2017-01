Segredo desvendado: Símbolo da Tesla não é um ‘T’

“Elon Musk, pode explicar o que é que o logotipo da Tesla significa, por favor? Tantas teorias, mas a verdade ninguém sabe!”.

O fã da fabricante americana foi prontamente esclarecido pelo CEO da marca, Elon Musk, que desvenda o ‘T’, que afinal não é de Tesla.

@UKPJD Similar to SpaceX, the T is like a cross section of an electric motor, just as the X is like a rocket trajectory

— Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2017