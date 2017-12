SEF deu visto a paquistanês proibido de entrar no espaço Schengen

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deu autorização de residência a um cidadão do Paquistão que estava abrangido por uma medida, emitida pela Noruega, de segurança de interdição de entrar no espaço Schengen, conta o “Diário de Notícias” desta quarta-feira.

A ‘luz verde’ à entrada do paquistanês, cujos dados estavam no Sistema de Informações Schengen, foi validada por uma inspetora que coordenava o posto de atendimento do serviço em Alverca.

A descoberta surgiu na sequência de uma auditoria do Gabinete de Inspeção do SEF que, entre outros exemplos, encontrou mais de dois mil casos irregulares em apenas uma direção regional e indícios de corrupção.