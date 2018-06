SEF deixou escapar mais três marroquinos do aeroporto de Lisboa

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deixou escapar mais três cidadãos de origem marroquina do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Os fugitivos foram entretanto detidos e a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) instaurou um inquérito para apurar responsabilidades do SEF no aeroporto, avança o jornal “Diário de Notícias”.

A fuga aconteceu no passado dia 10 de junho. Os três homens viajavam com bilhetes para o Mundial de Futebol na Rússia, que os isentava de terem de apresentar visto de entrada nesse país. No entanto, quando passavam o controlo em direção à zona de trânsito para ligação ao voo para Moscovo, os três homens desapareceram dos “radares” das autoridades.

Os homens foram entretanto localizados por uma equipa do SEF já fora do perímetro aeroportuário e, de acordo com o SEF, “foram detidos e presentes a tribunal”. Os marroquinos são uma das nacionalidades mais identificadas entre os combatentes do autoproclamado Estado Islâmico.