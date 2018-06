Sede europeia do Surf muda-se para Lisboa

A cidade de Lisboa vai passar a ser sede europeia da World Surf League (WSL), o organismo máximo que rege a modalidade do surf, já em 2018, anunciou o primeiro-ministro António Costa esta sexta-feira, em Nova Iorque, Estados Unidos da América.

A sede europeia da World Surf League (WSL) vai sair de Biarritz, em França, e mudar-se para Lisboa.

Com a vinda para Lisboa da WSL, Portugal pode passar a ser o centro de decisão de todos os assuntos relacionados com surf na chamada região EMEA – Europa, África e Médio Oriente.

O anúncio foi feito esta tarde em Nova Iorque, quando António Costa esteve na inauguração do painel promocional de Portugal em Times Square, onde foram exibidas imagens da onda da Nazaré com mais de 24 metros, que entrou no Guinness por ser a maior alguma vez ‘surfada’ (pelo brasileiro Rodrigo Koxa em novembro do ano passado, batendo assim o anterior recorde do havaiano Garrett Mcnamara em 2011).