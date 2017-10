Sede de campanha de Marine Le Pen é alvo de vandalismo e tentativa de fogo posto

A sede de campanha da candidata de extrema-direita às presidenciais francesas, Marine Le Pen, foi na madrugada desta quinta-feira alvo de vandalismo e fogo posto, com recurso a coquetéis molotov. As autoridades estão a investigar o ataque, que já foi entretanto reivindicado por um grupo que afirma “combater a xenofobia e o racismo”, que têm dominado os discursos da Frente Nacional.

O alerta de incêndio foi dado por volta das 2h40 da manhã (1h40 em Lisboa) num prédio situado no oitavo distrito – um dos mais caros da capital – onde se situa a sede de campanha da Frente Nacional. Os bombeiros acorreram ao local e o fogo foi controlado rapidamente controlado no piso térreo do edifício, de acordo com o porta-voz dos bombeiros.

A polícia confirmou que o incêndio foi fogo posto e que tinha resultado de mais um ato de vandalismo. Na fachada do edifício foram partidas janelas e deixadas mensagens de protesto nas paredes, entre as quais a inscrição “FN contra KLX”.