Secretárias dos advogados ganham até 2.450 euros

Os(as) secretários(as) dos advogados em Lisboa têm um salário médio de 1.200 a 1.900 euros por mês, mas chega a atingir os 2.450 euros com os benefícios extra e consoante a área de prática em que se inserem. A conclusão é de um estudo elaborado pela empresa de recrutamento Michael Page, que inquiriu 15 sociedades de advogados, entre janeiro e fevereiro, a propósito da importância dos cargos de suporte. As sociedades de média dimensão são as mais representadas na investigação, dada a força que os departamentos de Recursos Humanos têm nas grandes firmas.

A responsável pela análise, Mariana Espírito Santo, refere que o intuito é de profissionalizar a área. “Ainda assistimos a sociedades díspares em Portugal. Nas de pequena dimensão as rececionistas às vezes são também as secretárias. A dimensão diz muito dos candidatos. A grande surpresa foi o investimento nestes perfis e o crescimento orgânico do secretariado. Há muitos benefícios para as funções de suporte, como o dia de aniversário ser dia de férias, formação de idiomas, bónus anuais que podem chegar a um ou dois salários”, afirma ao Jornal Económico a consultora na área de Secretariado e Gestão da Michael Page.