Secretária de Estado da Indústria afirma que empresas estão a investir no México

A secretária de Estado da Indústria defendeu este sábado, 24 de fevereiro, que as empresas portuguesas de construção e industriais têm olhado cada vez mais para o México como um mercado promissor e um “país de grandes oportunidades”.

À margem de uma visita ao México a propósito da 3ª edição da Conferência Ministerial das Pequenas e Médias Empresas (PME), organizada pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a governante falou com a EFE, a quem explicou que se discutiu “inovação, crescimento e preparação de recursos humanos para a digitalização”.

“As relações com o México são muito boas, tradicionalmente, não era um destino de investimento, mas, nos últimos anos, as empresas portuguesas viram no México um mercado importante e bem localizado”, afirmou Ana Teresa Lehmann à agência noticiosa espanhola.

Ana Lehmann teve reuniões bilaterais com representantes da Irlanda, Brasil e Japão e contactou instituições mexicanas. Um dos casos é o do Instituto Tecnológico de Monterrey, entidade com a qual o Governo português tem como objetivos “desenvolver colaborações e cooperação”.

Na mesma entrevista, a secretária de Estado da Indústria destacou ainda a participação de talentos nacionais no desenvolvimento de tecnologia para foguetes, bem como no design do fato do atleta olímpico de natação Michael Phelps.