Secretaria da Educação reúne com sindicatos esta sexta-feira

A Secretaria Regional da Educação vai proceder a mais uma ronda negocial com os sindicatos esta sexta-feira sendo que um dos assuntos na ordem do dia será a discussão de um diploma relativo ao reposicionamento da carreira dos professores.

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) foi uma das estruturas convocadas para este encontro com a tutela mas a reunião teve que ser adiada para o dia 14 de junho. Em causa, explica o coordenador regional, Francisco Oliveira, está a necessidade de se ausentar para reunião no Continente relacionada com o processo que visa a recuperação do tempo de serviço.

Mas esta reunião marcada para sexta-feira confirma Francisco Oliveira vai abordar o reposicionamento da carreiras um assunto sobre o qual o sindicalista diz já ter tido parecer parecer negativo do SPM em outras rondas negociais com a secretaria da educação.