Secretaria da Educação mantém plano de descongelar carreiras dos professores a tempo do próximo ano letivo

A expetativa da Secretaria Regional da Educação é que o processo de descongelamento da carreiras dos professores esteja resolvido no início do próximo ano letivo.

O organismo que tutela a Educação, na Madeira, refere ao Económico Madeira, que o processo de descongelamento das carreiras “será implementado após negociações mais gerais com os sindicatos”. Estas negociações devem depois dar “uma indicação clara do processo de regularização das carreiras dos professores”, esclarece a Secretaria Regional.

Existe a expectativa, realça a Secretaria dirigida por Jorge Carvalho, de que o processo relativo aos descongelamento das carreiras se “encontre resolvido” no início do próximo ano letivo.

De recordar que o Sindicato dos Professores da Madeira, em Assembleia Geral, decidiu avançar com greve às avaliações de final do ano letivo, a partir de 12 de junho, explicando que esta tomada de decisão é o “intensificar da luta” depois de até final de maio não terem sido cumpridas as promessas relativas à “recuperação de todo o tempo de serviço dos períodos de congelamento”.