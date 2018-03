Secil comprou quota do Governo Regional na Cimentos Madeira

O Governo Regional da Madeira e o grupo Secil formalizaram, esta terça-feira, a venda dos 42,86 detidos pela Região na empresa Cimentos Madeira.

Já era conhecida a decisão do Executivo madeirense vender a sua quota na empresa por 4,5 milhões de euros. Esta tarde, o vice-presidente do Governo Regional que presidiu à cerimónia da venda destacou a importância da Cimentos Madeira no desenvolvimento económico regional nas últimas décadas.

“É um momento que representa muito para a Região. A Cimentos Madeira foi e é vista como exemplo. Tem um papel preponderante na criação de postos de trabalho. Estamos muito satisfeito pelo facto de Secil se associar a esta família de génese madeirense”, afirmou Paulo Calado.