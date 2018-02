Seca: Assunção Cristas acusa Governo de não dar a “devida atenção” ao problema

A presidente do CDS-PP acusou hoje o Governo de não estar a dar a “devida atenção” ao problema da seca e o ministro da Agricultura de anunciar medidas, que não são novas e chegam “sempre tarde”.

Em declarações aos jornalistas, durante uma visita a uma exploração agrícola no concelho de Castro Verde, no distrito de Beja, no Alentejo, Assunção Cristas demonstrou a “grande preocupação” do CDS-PP com o problema da seca, que, disse, “parece que não está a ter a devida atenção da parte do Governo”.

Trata-se de “um tema estrutural para o país, que tem a ver com as alterações climáticas, com um clima que é progressivamente mais quente, mais seco, e que precisa de uma ação consistente do Governo”, nomeadamente no “apoio imediato às situações de escassez de água, que afetam, em primeiro lugar, a agricultura, mas também o abastecimento às populações”.