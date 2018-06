“Se não têm medo, vamos a isso”. Bruno de Carvalho quer debate televisivo com órgãos sociais e Comissão de Gestão

Bruno de Carvalho lançou um desafio a órgãos sociais e Comissão de Gestão para um debate televisivo na Sporting TV e já marcou dia e hora: dia 21 às 21 horas. O desafio do presidente suspenso do Sporting CP foi dirigido à presidente da CT MAG, presidente da Comissão de Fiscalização nomeada pela CT MAG, Jaime Marta Soares, Henrique Monteiro (“ou outro qualquer membro da putativa comissão de fiscalização”, realça Bruno de Carvalho) e Artur Torres Pereira.

Presidente suspenso do Sporting quer ver debatidos seis temas: “Legitimidade dos órgãos; Processo de suspensão de sócios e de funções – se essa é uma das funções de uma Comissão de Fiscalização transitória ou a mesma apenas deverá efectuar actos de gestão correntes; Legitimidade da AG de dia 23 – forma como foi convocada; Nomeação de uma Comissão de Gestão por 7 dias com que finalidade; Como querem garantir a fidedignidade dos resultados da AG de dia 23 aos associados; Análise política, se for votada a não destituição do CD – se vão desrespeitar a vontade dos sócios mantendo com eles uma guerra jurídica, ou se retiram como ilação que se não for votada a destituição está a ser votada a saida imediata deles todos do Clube (não de sócios mas sim de putativas funções), e da paragem de todos os processos para que o CD possa trabalhar em paz e a CT MAG possa convocar a AG para aprovação do orçamento e relatório de actividades e a AG eleitoral a 21 de Julho para eleições da MAG e CFD?”

“Que tal deixarmo-nos de intoxicações e manipulações e, “olhos nos olhos”, falarmos à Nação Sportinguista? Se não têm medo, como diz Torres Pereira, vamos a isso!”.