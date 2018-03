Savoy Palace abre portas na primavera de 2019 e vai dar emprego a cerca de 300 pessoas

O polémico hotel Savoy Palace, no Funchal, vai abrir ao público na primavera de 2019. A nova unidade hoteleira com 580 quartos vai dar emprego a cerca de 300 pessoas.

“Vamos empregar logo no arranque 250 pessoas e depois avançamos para um número superior, à volta das 300 pessoas”, avançou, ao Económico Madeira, Graça Guimarães, diretora geral do Savoy Hotels & Resorts.

A unidade hoteleira de luxo foi alvo de muita contestação graças à sua volumetria, mas as obras decorrem a bom ritmo na Avenida do Infante no Funchal. Com três piscinas e um conceito de luxo, o hotel vai ter 580 quartos num total de 1200 camas.