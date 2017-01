Saúde: Greve dos trabalhadores com adesão de 100% em alguns hospitais

O funcionários da saúde estão hoje em greve para exigir a contratação de novos profissionais para o setor, reivindicar a criação de carreiras, bem como a aplicação das 35 horas semanais de trabalho a todos os trabalhadores da saúde.

A paralisação nacional deverá ter adesão a 100% em alguns hospitais e foi convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS)

“Na zona norte do país temos o Hospital de Gaia, Hospital Pedro Hispano, de Matosinhos, o Hospital de Barcelos, o Hospital de Guimarães, o São João, o Santo António (Porto) e o Hospital de Chaves com 100% de adesão à greve e apenas a prestar serviços mínimos”, afirmou Luís Pesca à Lusa, dirigente da federação, acrescentando que “hospitais dos centros hospitalares de Coimbra, do Baixo Vouga, Douro e Vouga, Leiria, Oeste, Tondela e Viseu estão também com 100% e apenas a garantir os serviços mínimos”.