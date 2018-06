Saúde: governo transfere conferência de faturas para os serviços partilhados do Ministério

O Governo transferiu para a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS ) as atribuições de gestão e exploração direta do Centro de Conferência de Faturas do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que passa a denominar-se Centro de Controlo e Monitorização (CCMSNS). A medida entra em vigor amanhã e é fundamentada com a experiência adquirida pela SPMS, ao longo dos últimos anos no exercício das suas competências de gestão dos sistemas de informação da saúde, compras públicas no setor da saúde e desmaterialização de processos.

“No âmbito das competências de tecnologias de informação, conjugadas com as competências de serviços partilhados financeiros, controlo e monitorização dos processos no SNS e mecanismos de faturação eletrónica e autofaturação, justifica-se que a SPMS, E. P. E., assegure a gestão do Centro de Conferência de Faturas do SNS”, lê-se no diploma publicado nesta segunda-feira, 11 de Junho, e que entra em vigor amanhã.

O Centro de Conferência de Faturas passa agora a denominar-se Centro de Controlo e Monitorização do SNS. Até ao momento, a gestão do Centro de Conferência de Faturas do SNS tem estado a cargo da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), recorrendo a serviços de um operador privado.