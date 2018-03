Saúde: conhece os seus direitos enquanto utente?

Direito de escolha: A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) indica que todos os utentes têm direito de escolha dos serviços e prestadores de cuidados de saúde, tendo em conta os recursos existentes e as regras de organização dos serviços de saúde.

Direito de consentimento ou recusa: Os utentes têm direito a consentir ou recusar a prestação dos cuidados de saúde e, em qualquer momento, revogar o consentimento. A decisão cabe a cada utente e deve ser declarada de forma livre e esclarecida.

Direito à adequação da prestação dos cuidados de saúde: Todos os utentes têm direito a receber, com prontidão e num espaço de tempo considerado “clinicamente aceitável”, cuidados de saúde. Estes devem ser adequados e tecnicamente corretos, tendo sempre em vista o respeito pelo utente. Os utentes com deficiência ou incapacidade igual ou superior a 60% devem ter prioridade, mesmo no atendimento sem marcação prévia.