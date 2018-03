Saúde: ARFA manda retirar Ibuprofeno do mercado

Segundo o documento do Centro Nacional de Farmacovigilância (CNF) da ARFA, no seguimento de notificações de suspeita de problemas de qualidade com o medicamento Ibuprofeno Inpharma – suspensão oral, 100 mg/5ml, embalagem de 130 ml – por apresentarem “viscosidade alterada”, alem da existência de outros problemas em cinco lotes do produto.

Ao notar essas anomalias, a ARFA determinou a suspensão da comercialização e a retirada dos lotes do medicamento do mercado. Os Laboratórios Inpharma procederão agora a recolha voluntária dos lotes em causa.

No comunicado, a ARFA diz que existem alternativas ao Ibuprofeno no mercado nacional, pelo que, garante o regulador, não se coloca o risco de ruptura do farmaco, receitado geralmente para combater dores e inflamações.