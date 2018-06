Cursos do sector da Saúde continuam a ser garantia de emprego

Portugal continua a garantir emprego aos detentores dos sete mestrados integrados ministrados no país – Faculdade de Medicina e Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, Universidade do Minho, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Faculdade de Medicina de Lisboa, Universidade da Beira Interior e Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.

Na mesma linha encontra-se a Enfermagem. Nos primeiros 45 lugares dos cursos com menos desemprego do Infocursos em 2016 contam-se nove licenciaturas em Enfermagem, num total de 2.564 licenciados, dos quais apenas 12 estavam na condição de desempregados.

A taxa de desemprego é calculada com base no número de diplomados de um curso no período 2011/2012-2014/2015 e os desempregados inscritos no Instituto de Emprego Profissional em 2016 – valor médio de junho e dezembro. De fora fica, portanto, quem esteja desempregado, mas não registado e quem, tendo trabalho, esteja a exercer numa área diferente da área de formação.