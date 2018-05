Saturnino na Assembleia do BCP, António Mexia ausente

A Assembleia Geral do BCP decorre com três dos 10 pontos aprovados (as contas e a aplicação de resultados, um com 100% dos votos presentes e outro com 99,996%, e apreciação à administração com 99,65%), às 17 horas, isto depois de um discurso de Nuno Amado e respostas deste aos acionistas que demorou quase duas horas.

O ponto quatro da agenda, que é sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização, foi aprovado com 98,94% dos votos.

Quem é que marcou presença numa AG que elege os órgãos sociais para um novo quadriénio? Carlos Saturnino (presidente da Sonangol) é o mais notado da reunião. A Sonangol que tem quade 20% é a segunda maior acionista. Da Fosun estão vários representantes, incluindo Jorge Magalhães Correia, Wan Sin Long, a Xiao Xu Gu e o Xu Lingjiang.